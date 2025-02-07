В центре Челябинска почти на три недели ограничат движение

Движение автотранспорта по оживленной магистрали в центре Челябинска ограничат до конца месяца.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, временные ограничения вводятся на улице Лесопарковой в Центральном районе города.
«В связи с проведением работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения с 10 часов 9 февраля до 17 часов 28 февраля ограничивается движение транспорта по улице Лесопарковой в районе дома №21», – уточнили представители городских властей.
Проезд будет затруднен по крайней правой полосе по направлению к улице Сони Кривой.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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