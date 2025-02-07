В Челябинской области ввели карантин по гриппу

Ограничительные мероприятия в связи с ростом заболеваемости гриппом ввели в больницах и учреждениях социальной защиты Южного Урала.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал сегодня, 7 февраля, главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов. Документ опубликован на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Согласно постановлению, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и увеличением удельного веса вирусов гриппа в структуре циркулирующих возбудителей болезней карантин вводится в медицинских организациях и учреждениях социальной защиты с круглосуточным пребыванием граждан.
Министрам здравоохранения и социального развития региона поручено задействовать план ограничительных мероприятий. Министерству образования и науки области рекомендовано приостанавливать учебный процесс на срок не менее 7 дней в случае, если в классе или учебном заведении отсутствует 20% учащихся и более.
Карантин будет действовать с 7 февраля текущего года до особого распоряжения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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