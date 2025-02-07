Руководителей турфирмы в Челябинске подозревают в организации канала нелегальной миграции

Полиция и пограничники в Челябинской области прикрыли канал незаконной миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на организованную группу, переправлявшую мигрантов-нелегалов на территорию России, следователи главного следственного управления и управления по вопросам миграции областного полицейского главка вышли совместно с коллегами из регионального пограничного управления ФСБ России.

️В причастности к преступлению подозревают руководителей туристической фирмы и аффилированных компаний, помогавших иностранцам в подготовке документов в сфере миграции.

По версии следствия, коммерсанты оформляли ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Россию и гарантийные письма, на основании которых приезжие получали многократные деловые визы, приезжали в страну и оставались здесь, не имея на то законных оснований.

В офисе туристической фирмы и дома у фигурантов прошли обыски. Изъяты офисная техника, банковские карты, печати юридических лиц, наличные деньги.

По материалам пограничного управления ФСБ России по региону следователями ГСУ областного полицейского главка возбуждено уголовное дело по признакам организации незаконной миграции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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