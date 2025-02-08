8 – 10 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

08.02.2025, суббота
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09:00 Челябинск – Массовый лыжный забег «Лыжня России-2025» (ЛК им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 34)
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10:30 Челябинск – Практическое занятие по арт-терапии «Подружись со своими эмоциями» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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11:00 Челябинск – Занятие клуба Литературная мастерская «Особенности художественной прозы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс «НейроГрафика» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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13:00 Челябинск – Презентация книги «100 лет челябинскому баскетболу» и мастер-класс по баскетболу от БК «Челбаскет» (Центральная детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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13:00 Челябинск – Лекция «Амфибии и рептилии» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию славянских кукол «Славянские арт-терапевтические куклы: Успешница» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Встреча «Но жив талант, бессмертен гений!..» в Пушкинском обществе ко Дню памяти поэта А.С. Пушкина (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 – 18:00 Челябинск – Патриотический мастер-класс «Наш подарок бойцам СВО» совместно с Обществом многодетных семей «МногоНас» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал периодики)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Музыкально-литературный вечер (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
09.02.2025, воскресенье
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10:00 Челябинск – Семейный образовательный форум «Навигатор поступления» (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:30 Челябинск – Сретенский турнир по хоккею с мячом в валенках (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск – Арт-клуб «Под зонтом» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Современная поэзия. Современный человек» в клубе «Родник» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:30 Челябинск – Встреча литературной студии «Верность слову» для взрослых (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)
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13:00 Челябинск – Встреча, посвященная жизни и творчеству Винсента Ван Гога, в рамках лектория «(НЕ)понятное искусство (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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13:00 Челябинск – Творческая мастерская «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:30 Челябинск – Встреча литературной студии «Золотая звезда» для детей (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой»: вяжем египетский узор (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – Встреча в воскресной студии «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Прогулка по Колупаевке (сбор у колоннады ДК Колющенко, ул. Доватора, 15)
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15:00 Челябинск – Лирический концерт «Как много весеннего в этой зиме» в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
10.02.2025, понедельник
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09:00 – 17:00 Челябинск – День памяти А.С. Пушкина (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)
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11:00 – 16:00 Челябинск – Квест-экскурсия «В поисках пушкинского перстня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69) (по записи)
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13:00 Челябинск – Литературная акция «Пушкинский кроссворд. Поэт: жизнь и стихи» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69) (по записи)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Все в нем Россия обрела…» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Литературный час «Жил когда-то прекрасный поэт…» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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16:00 Челябинск – Видеовикторина «Верю – не верю» ко Дню Российской науки (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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