Школьник в Магнитогорске несколько дней терроризировал отделение банка сообщениями о бомбе

В Магнитогорске полиция нашла подростка, сообщившего о ложном минировании.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску, 15-летний подросток в течение нескольких дней сообщал об угрозе взрыва в одном из кредитно-финансовых учреждений города.
После каждого сообщения в отделение банка выезжали представители силовых и экстренных служб, обследовали помещения, но каких-либо предметов, представляющих угрозу окружающим, не находили.
В настоящее время с юным магнитогорцем работают оперативники и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. На профилактических учетах в органах внутренних дел девятиклассник не состоял, в поле зрения правоохранительных структур он и его семья не попадали.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
Челябинск, Виктор Елисеев
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