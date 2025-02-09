За ночь в огне погибли четверо южноуральцев

За одну ночь в Челябинской области на пожарах погибли четыре человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, два резонансных и похожих инцидента произошли в ночь на воскресенье, 9 февраля, на Южном Урале.

В поселке Вязовая Усть-Катавского городского округа загорелся дом по улице Советская. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тела мужчины и женщины. Пожар охватил 120 квадратных метров.

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В Нагайбакском районе в поселке Переселенческий вспыхнул дом на улице Центральная. Возгорание ликвидировано на площади 90 квадратов. Обитавшие в доме женщина и мужчина (мать и сын) выбраться из огня не смогли.

Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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