В Челябинске пенсионера задержали при попытке поджечь здание одной из структур мэрии

Пожилой челябинец пытался поджечь здание, расположенное рядом с областным военкоматом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 8 февраля, на улице Цвиллинга в Центральном районе.

Пожилой мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью на крыльцо здания, в котором располагается городское управление культуры. Распространиться огонь не успел, так как его тут же бросилась тушить проходившая мимо молодая горожанка.

Челябинские полицейские совместно с сотрудниками областного УФСБ задержали подозреваемого в попытке поджога 59-летнего челябинца.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, пожилой южноуралец рассказал, что ему позвонили и сообщили о некорректности сведений о его трудовом стаже, что в конечном счете влияет на начисление пенсии. Далее телефонный незнакомец попросил мужчину назвать код, который был отправлен по СМС. Мужчина назвал цифры из сообщения, пришедшего на телефон. Позднее челябинцу позвонил другой участник мошеннической схемы и уведомил его, что мужчине звонили злоумышленники, которые пытаются перечислить с его счетов 270 тысяч рублей. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо было посетить банки и оформить займы. Челябинец беспрекословно начал следовать инструкции.

В какой-то момент от мошенников поступила следующая задача – необходимо было поджечь определенное административное здание. Предлогом было «специальное скоординированное мероприятие», которое нацелено на проверку оперативности реагирования полиции на противоправные деяния. Мужчину мошенники заверили, что спецслужбы знают о такой «операции» и все его действия будут совершены в рамках закона. Вскоре 59-летний местный житель отправился в магазин, купил горючую смесь и поджог крыльцо дома структуры мэрии. После этого мошенники перестали выходить на связь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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