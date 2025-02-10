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Понедельник, 10 февраля 2025, 11:21 мск

Новости Челябинск

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На северо-западе Челябинска закроют движение из-за провала грунта

В Челябинске ограничат движение по улице Косарева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшее воскресенье, 9 февраля, на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных произошел прорыв коммунальных сетей. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

В результате аварии размыло грунт, дорожное полотно просело, и в нем образовался провал. Прежде восстановления дорожного покрытия специалисты МУП ПОВВ планируют смонтировать временную систему водоотведения.

На время работ движение по улице Косарева в сторону улицы Братьев Кашириных будет закрыто. На работу общественного транспорта это не повлияет. Сроки работ уточняются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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