Южноуралец потерял больше трех миллионов рублей, занятых у друзей, поверив лже-брокерам

Житель Троицкого района втянул в ловушку мошенников двух друзей и потерял почти 3,5 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейским житель села Ключевка рассказал, что в середине января 2025 года, играя в интернет-игру, увидел рекламу о способе заработать на бирже, перешел по ссылке, при регистрации указал свои фамилию, имя, отчество, данные паспорта и свой телефон.

В процессе регистрации через мессенджер с мужчиной связался неизвестный, который представился посредником брокера платформы, проинструктировал, как зарабатывать быстро и легко, а также предоставил кодовое слово, для дальнейшей работы и связи с менеджерами.

В течение почти трех недель троичанин слушал рекомендации звонящих, которые каждый раз рассказывали какие суммы необходимо внести, перевести в иностранную валюту, купить полезные ископаемые, он видел отражение своих вложений на балансе платформы и верил, что действительно зарабатывает деньги.

Когда через некоторое время у мужчины не получилось вывести средства, тогда «менеджеры» настоятельно рекомендовали найти ему доверенное лицо, чей счет привяжут к счету на платформе и в дальнейшем выведут деньги. На просьбу друга откликнулось двое знакомых, которые выполнили ряд действий под четким руководством «менеджеров», перевели деньги на счет заявителя, а тот – на указанный счет «менеджера» в приложение.

При очередной попытке вывести средства мужчине пришло уведомление, что он вводит неверный налоговый пароль. «Менеджер» стал уверять в том, что необходимо найти еще одно доверенное лицо, в этот момент мужчина понял, что попал на мошенников и обратился в полицию.

«В связи с тем, что все вложения денежных средств отражались на балансе приложения, мужчина был абсолютно уверен в том, что он действительно зарабатывает на инвестициях. Его не смутило, что «менеджеры» предлагали делать переводы на счета, адресатом которых всегда выступало физическое лицо. Также, он вместе с друзьями не задумывался о том, какие действия выполняет под диктовку третьих лиц в своем приложении банка», – отметили в силовом ведомстве.

В результате мошеннической схемы житель Троицкого района лишился 106 тысяч рублей личных сбережений и более 3,2 миллиона заимствованных у своих друзей средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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