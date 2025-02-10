Южноуральские предприниматели стали тратить больше трафика в мобильной сети

Челябинские бизнесмены наращивают связи с Белоруссией и Пакистаном.

Представители бизнеса на Южном Урале увеличили свою активность в сети – трафик мобильного интернета у корпоративных клиентов «МегаФона» в начале 2025-го вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур».

За месяц корпоративные клиенты скачали объем данных, сопоставимый с 6 миллионами часов видеозвонков в мессенджерах. При этом продолжительность голосовых вызовов осталась на прежнем уровне. В общей сложности южноуральские бизнесмены звонят в 135 стран, из неожиданных направлений для звонков – Никарагуа, Бурунди и Эритрея.

Как подтверждает аналитика «МегаФона» на основе обезличенных данных, активнее всего корпоративные клиенты из Челябинской области общались с Казахстаном (доля 28% от всех международных звонков), Пакистаном (17%), Белоруссией (12%), ОАЭ (5%) и Узбекистаном (4%).

«Наши корпоративные клиенты активно используют мобильный интернет для достижения бизнес-целей – за январь объем переданных данных вырос на 10%. При этом для представителей компаний одинаково важны и стабильный высокоскоростной интернет, и качественная голосовая связь. Для этого мы планомерно совершенствуем нашу инфраструктуру, только за прошлый год наши специалисты модернизировали около 530 объектов связи и построили более 80 базовых станций в регионе», – рассказал технический директор «МегаФона» в Челябинской области Юрий Горбатов.

Положительную динамику в бизнесе подтверждают данные из исследования проекта «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Челябинской области увеличилось почти на 2%. Активнее всего в регионе растет количество компаний в сфере услуг (+48% к году), рекламы (+40%), а также в строительной отрасли (+12%) и пассажирских перевозках (+7%).

По данным на январь 2025 года, в Челябинской области действует 75 компаний с иностранным участием, наибольшее количество участников приходится на Кипр, Казахстан, Китай и Белоруссию.

«Мы наблюдаем тенденцию на сокращение количества компаний с иностранным участием, однако на замену европейским инвестициям в Челябинской области приходят инвесторы из Китая. Заметное количество компаний с участием Казахстана можно объяснить близкой границей к региону. При этом активно повышается экспортная активность уральских предприятий, что также косвенно подтверждается данными по мобильному трафику. Кроме того, в последнее время наметилась тенденция, когда иностранные инвесторы открывают бизнес в России напрямую, как физические лица», – отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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