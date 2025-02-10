Челябинцев не пустят на горки в ледовых городках

В Челябинске вновь закрыли горки в ледовых городках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с установлением плюсовой температуры воздуха и для обеспечения безопасности посетителей на территории ледового городка «Остров сокровищ» на площади Революции сегодня, 10 февраля, с 13:00 закрыты горки.

Также горки закрыты в ЦПКиО имени Гагарина и парке «Сад Победы».

Ледовый городок «Остров сокровищ» работает до 23:00.

«С учетом погодных условий для безопасности посетителей и сохранности горок в ближайшие дни могут вводиться дополнительные ограничения», – предупредили представители городских властей.

Напомним, эксплуатация ледяных горок допускается при температуре воздуха от минус 40 до минус 3 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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