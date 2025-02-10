«Девушки, не принимаем букетики от посторонних и от бывших...» Мошенники подготовились к «дню святого Валентина»

Злоумышленники активизировались перед праздниками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, новые схемы мошенничества рассчитаны на ожидания южноуральцев в преддверии 14 и 23 февраля, а также 8 марта.

По одной из них курьер привозит потенциальной жертве букет и просит смс-код «для отчетности». Получив таким образом доступ к счету, преступники крадут деньги и оформляют на доверчивого клиента кредиты.

Согласно второй схеме, мошенники создают ложные аккаунты в соцсетях и на сайтах знакомств, «разыгрывают вспыхнувшие чувства» и выманивают деньги. Кроме того, они часто создают сайты доставки цветов и подарков, предлагают «скидки и эксклюзивные букеты», но после оплаты заказа прекращают общение.

«Девушки, не принимаем букетики от посторонних и от бывших..." – советуют уралочкам в полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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