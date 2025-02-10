В Челябинске задержали высокопоставленного сотрудника крупнейшего вуза региона

В Челябинске задержан директор Института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении директора Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

По данным следствия, с сентября 2018 по сентябрь 2020 года высокопоставленный сотрудник вуза потребовал от заведующего одной из кафедр института отдавать ему часть зарплаты. Что его подчиненный и делал до 6 мая прошлого года. Всего он отдал начальнику не менее 590 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

После обысков на работе и дома руководитель структуры ЮУрГУ был задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Следователи выясняют, брал ли челябинец мзду с других своих подчиненных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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