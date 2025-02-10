Уральские металлурги и производители автогигантов укрепляют сотрудничество

ММК и КАМАЗ укрепляют сотрудничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», руководители ММК и ПАО «КАМАЗ» провели заседание координационного совета.

Мероприятие состоялось в рамках визита в Магнитку представительной делегации камского автогиганта во главе с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. В ходе визита гости посетили производственную площадку ММК. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин обсудили перспективы сотрудничества.

Магнитогорский металлургический комбинат является одним из ведущих российским поставщиком металлопродукции для предприятий автомобильной отрасли. КАМАЗ – традиционно один из крупнейших потребителей автостали Магнитки, использующий магнитогорский металл для изготовления кабин, лонжеронов и рам грузовиков.

На координационном совете руководители, а также специалисты технических и коммерческих служб двух компаний подвели итоги сотрудничества в 2024 году и наметили планы на будущее. На встрече обсуждались вопросы качества, объемы и сроки поставки металлопроката.

Кроме того, стороны определили перспективные направления деятельности, в том числе освоение новых марок стали. В настоящее время автозавод успешно заменил значительную часть импортной продукции, особенно высокопрочные стали, сталью Магнитки, полностью соответствующей всем предъявляемым требованиям и по многим показателям не уступающей зарубежным аналогам.

«Координационные советы ПАО «ММК» и Группы КАМАЗ направлены не только на согласование и обеспечение текущих потребностей компаний, но и на развитие и внедрение новых решений, – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, – Наше сотрудничество крепнет, мы поставляем свою продукцию не только на завод КАМАЗ в городе Набережные Челны, но другие компании Группы, такие как ПАО «НЕФАЗ», ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и другие».

Практика организации и проведения координационных советов между специалистами технических, производственных, логистических и коммерческих служб компаний существует с 2004 года. За это время прошло уже 15 подобных встреч расширенного формата, 8 из них – на площадках Магнитогорска, а также в Набережных Челнах, Нефтекамске и в Туймазы.

В последнее время координационные советы проводятся ежегодно, позволяя ПАО «ММК» и организациям Группы ПАО «КАМАЗ» определять приоритеты и дальнейшие шаги, направленные на совершенствование текущей технологии и разработку новых продуктов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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