Челябинский бизнесмен ответит в суде за перелом позвоночника семилетней девочки

В Челябинске хозяина центра скалолазания будут судить за падение семилетнего ребенка с высоты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Бизнесмену принадлежит центр «Хочу Лазать», организующий тренировочные занятия по скалолазанию на Изумрудном карьере в Центральном районе Челябинска. По версии следствия, 20 августа прошлого года во время занятий на естественном рельефе тренерами оказались люди, не обладающие необходимой квалификацией и специальными познаниями в области требований техники безопасности.

В итоге 7-летняя девочка под присмотром 15-летней девушки взобралась на высоту не менее 2,5 метров и в результате неконтролируемого спуска упала на поверхность, не оборудованную страховочными матами. Ребенок получил компрессионный перелом двух позвонков и закрытый перелом лодыжки.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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