Директор интерната в Челябинской области потерял работу из-за жены-главбуха

Директора интерната в Троицком районе уволили из-за конфликта интересов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нарушения в социальном учреждении сотрудники надзорного ведомства выявили в ходе проверки по коллективному обращению жителей муниципалитета.

В ходе нее выяснилось, что руководитель дома-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ясные Поляны» и главный бухгалтер учреждения воспитывают общего ребенка. После проверки директора интерната уведомили о необходимости урегулировать конфликт интересов. Но меры к этому он не принял.

В время отсутствия руководителя вопрос о переподчинении главного бухгалтера другим должностным лицам не рассматривался, она неоднократно возглавляла комиссию по оценке качества работы сотрудников учреждения, директор не единожды выписывал супруге премии и надбавки.

Кроме того, вступившим в законную силу приговором Троицкого городского суда директор учреждения осужден за попытку дать взятку сотруднику ДПС за непривлечение к административной ответственности.

В итоге прокурор направил начальнику районного управления социальной защиты населения представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения представления прокурора трудовой договор с директором интерната расторгнут в связи с утратой доверия в виду нарушения установленных ограничений, запретов и непринятия соответствующих мер по урегулированию конфликта интересов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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