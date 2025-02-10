В Челябинске ищут подрядчика для прокладки тоннелей на ветке метротрама «Север-Юг»

Компания, взявшаяся за строительство метротрама в Челябинске, ищет подрядчика на контракт в 8,8 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», АО «Моспроект-3», ответственное за строительство метротрама в Челябинске, объявило аукцион на проведение работ по проходке тоннелей на ветке «Север-Юг». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику должен выполнить комплекс строительно-монтажных работ по прокладыванию перегонных тоннелей от остановки на улице Овчинникова до станций на Косарева и Каслинской.

Начальная цена контракта – почти 8,8 миллиарда рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 февраля. Подведение итогов – 4 марта. Работы необходимо будет начать 28 марта текущего года. Закончить – до 3 декабря 2026 года.

Напомним, проект скоростного транспорта – метротрамвая губернатор Алексей Текслер презентовал в мае 2021 года. Тогда заявлялось, что в течение ближайших 3 лет в Челябинске создадут две линии метротрамвая для трех маршрутов, используя для этого интегрированную инфраструктуру метрополитена и обособленные трамвайные пути. Для этого планировалось построить две подземные станции на площади Революции (там будет пересадочный узел), 7,2 км туннелей и 3,9 км наземных путей. Стоимость проекта 3 года назад составляла 46 миллиардов рублей.

Но озвученные планы сразу же вызывали сомнение. Скептики оказались правы: в июне 2022 года первый заместитель главы федерального Минстроя Александр Ломакин заявил, что метротрамвай в Челябинске могут запустить к концу 2025 года, то есть на год позже, чем планировалось ранее. Главного подрядчика нашли только в августе 2022 года. Проект к тому времени подорожал до 49,5 миллиарда рублей.

В октябре 2023 года тот же Ломакин сообщил, что строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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