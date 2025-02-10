В центре Челябинска на весь день ограничат водоснабжение

На шести улицах в центре Челябинска ограничат подачу воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 11 февраля, специалисты МУП ПОВВ приступят к выполнению ремонтных работ на водоводе Д-700 мм по улице Воровского в районе дома 60а.

В связи с этим может наблюдаться пониженное давление по следующим адресам:

ул. Лесопарковая;

ул. Коммуны;

пр. Свердловский;

ул. Воровского;

ул. Гвардейская;

административные здания: пр. Ленина 84, 86, 87, 89, 89а;

пр. Ленина 82 (поликлиника).

Выполнить необходимый комплекс работ планируется 11 февраля 2025 года с 09:00 до 20:00.

Жителям рекомендуется сделать необходимый запас воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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