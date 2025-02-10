Более 800 классов в южноуральских школах перевели на дистант

Более 800 классов в южноуральских школах перевели на дистанционное обучение, еще 46 классов закрыты на карантин.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования Челябинской области, из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыты четыре школы в Аргаяшском, Саткинском и Чебаркульском районах. В 137 школах области 824 класса (8 тыс. 142 учащихся) занимаются в дистанционном формате. Это около 6% от общего количества школьников.

Челябинск, Софья Артемьева

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