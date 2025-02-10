Суд прекратил уголовное дело владельца скандального рынка в Кременкуле

Сосновский районный суд прекратил уголовное дело в отношении владельца скандального рынка в поселке Кременкуль.

Как уже сообщал «Новый День», оптовая ярмарка появилась в Кременкуле после того, как у торговцев ликвидированного в Челябинске Каширинского ранка возник конфликт с новыми соседями – обитателями микрорайона «Парковый премиум». Для рынка пришлось искать новое место, его предоставил владелец площадки в Кременкуле. Но жителям поселка такое соседство тоже не понравилось: они пожаловались в Следственный комитет и президенту РФ.

На рынок наведались силовики, и некоторое время он не функционировал. Но довольно быстро возобновил работу, хотя и полулегально. Это вынудило жителей вновь обратиться к главе СКР. После этого рынок был закрыт в рамках судебного разбирательства о признании его работы незаконной. А его владельца обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 п. б ст. 238 УК РФ). В итоге мужчина отделается судебным штрафом. Сумма не уточняется, но в соответствии с уголовным кодексом она составляет от 100 тыс до 500 тыс рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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