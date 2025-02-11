11 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Научный диктант в очном формате для профессорско-преподавательского состава и студентов старших курсов университета (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, пр. Ленина, 69, главный читальный зал научной библиотеки им. А. Ф. Аменда)