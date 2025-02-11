11 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

11.02.2025, вторник
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10:00 Челябинск – Консультация по внесению изменений в генеральный план города (администрация Центрального района, ул. Коммуны, 87, 2-й этаж, большой актовый зал)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Научный диктант в очном формате для профессорско-преподавательского состава и студентов старших курсов университета (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, пр. Ленина, 69, главный читальный зал научной библиотеки им. А. Ф. Аменда)
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13:30 Челябинск – Консультация по внесению изменений в генеральный план города (администрации Курчатовского района, пр. Комсомольский, 41, 1-й этаж, кабинет №16)
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15:00 Челябинск – Страницы игр: «UNO», настольные игры (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:30 Челябинск – Встреча в клубе шахмат «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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16:00 Челябинск – Пресс-конференция по итогам национального проекта «Демография» за шесть лет (Министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30)
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16:30 Челябинск – Открытый краеведческий урок для студентов направления «Туризм» «Память о «белых дьяволах» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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17:00 Челябинск – Встреча «Музыкальный магазин. Памяти Леонида Утесова» в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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17:30 Челябинск – Обсуждение романа Оноре де Бальзака «Отец Горио» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Обучающий экспресс-курс «Нейросети для начинающих: от основ до практики» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Экономика Челябинска в годы Великой Отечественной войны» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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