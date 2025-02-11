В многоэтажке на северо-западе Челябинска из-за порыва затопило три этажа

Жители челябинской многоэтажки с ужасом ждут новой коммунальной аварии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в одном из домов по улице 40 лет Победы на северо-западе областного центра.

Прорвало находившиеся на крыше коммуникации. В итоге вода хлынула в квартиры, расположенные на седьмом, восьмом и девятом этажах, затопила электрощиток. По словам жителей, чудом удалось избежать короткого замыкания и возгорания.

Однако устранять последствия аварии коммунальщики не торопятся, утверждают челябинцы. «Аварийная служба наложила временную заплатку, но на этом все. Управляющая компания игнорирует обращения жильцов, а проблема никуда не делась, – цитирует «Агентство чрезвычайных новостей» одного из горожан. – Соседка с верхнего этажа уже не знает, сколько ждать замены трубы, ведь без этого ей не начать ремонт после потопа».

Между тем, жители дома с ужасом ждут нового прорыва и нового потопа: в другом месте трубы уже образовалась огромная ржавая язва, которая, опасаются она, может лопнуть в любой момент.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube