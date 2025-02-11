В Челябинске директора спортшколы задержали за взятку

В Челябинске задержан директор спортивной школы, подозреваемый в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, подозреваемого в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, 21 мая прошлого года челябинец получил через посредника хоккейные клюшки общей стоимостью 200 тысяч рублей. Дорогостоящий инвентарь предложил ему один из родителей воспитанника спортивной школы за переход юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации.

Хоккейные клюшки южноуралец потом продал.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Дома и на работе руководителя спортшколы прошли обыски. Сам н задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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