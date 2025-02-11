В Челябинске будут судить велосипедиста, едва не убившего пенсионерку

Велосипедист, покалечивший пожилую челябинку, предстанет перед судом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Севастополя. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По версии следствия, 2 июня 2023 года молодой человек, ехавший по тротуару на велосипеде STELS у дома № 2/8 по улице Черкасской сбил 74-летнюю пенсионерку.
В результате ДТП женщина получила переломы височной кости, ушиб головного мозга, перелом ключицы, четырех ребер и компрессионный перелом грудного позвонка.
По уголовному делу потерпевшей заявлен гражданский иск на сумму 1,2 миллиона рублей.
На банковские счета севастопольца наложен арест.
Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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