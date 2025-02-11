Продажи газировки без сахара выросли в России в полтора раза

Россияне увлеклись низкокалорийными газированными напитками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продажи газированных напитков без сахара выросли в 2024 году на 49% в деньгах и на 27,7% в объеме. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные компании «Нильсен».

Это существенно выше, чем рост в целом по категории газировки (+18% и +3% соответственно). По итогам 2024 года доля напитков без сахара выросла в ней до 8%.

При этом еще год назад этот сегмент сократился на 12,7% как по объему выручки, так и в физическом выражении.

Эксперты отмечают, что существенное влияние на рост продаж газировки со сниженной калорийностью оказало появление на рынке новых отечественных марок, а также продолжающееся увлечение россиян здоровым образом жизни.

Продавцы также отмечают жаркое лето 2024 года, способствовавшее увеличению спроса на все категории прохладительных напитков. А также напоминают о введении акциза на сахаросодержащие напитки. Напомним, он начал действовать с 1 июля 2023 года и был равен 7 рублям за литр. С 1 января акциз вырос до 10 рублей с литра. Это также будет способствовать росту продаж напитков без сахара.

Хотя спрос на них все-таки будет сохраняться.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube