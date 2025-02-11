В 16 магазинах «Светофор» в Челябинской области нашли нарушения

Россельхознадзор выявил нарушения оборота животноводческой продукции в 16 южноуральских магазинах «Светофор».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, проверки в магазинах торговой сети проходили с 24 января по 7 февраля текущего года.

На сегодняшний день контрольные мероприятия прошли в 21 дискаунтере в Челябинске, Кыштыме, Каслях, Долгодеревенском и Магнитогорске. В 16 магазинах выявлены различные нарушения.

Например, установлено, что в магазины торговой сети «Светофор» поступает продукция без маркировки (нет информации о производителе) и без электронных ветеринарных сопроводительных документов. Так, в одном из дискаунтеров в Челябинске продавали не имевшие маркировки и электронных ветеринарных сопроводительных документов мясные полуфабрикаты, говяжью замороженную печень, говядину. В последний раз входящие ветеринарные документы здесь гасились 16 января.

Свиные ребра без маркировки и сведений о производителе и дате выработки контролеры нашли в восьми торговых точках Челябинска, а также в Кыштыме и Долгодеревенском.

Кроме того, в магазинах несвоевременно гасили имеющиеся документы на продукцию. К примеру, в одном из дискаунтеров торговой сети в Магнитогорске 652,4 килограмма свинины приняли на реализацию официально 28 января – через 3 дня после истечения срока годности. В другой торговой точке сети в том же Магнитогорске документ на 715,5 килограмма свинины со сроком годности до 31 декабря был погашен 14 января, в третьем – бумаги на 1,2 тонны свинины со сроком годности до 31 декабря погасили лишь 16 января.

Также продукция поступала в магазины за нелогичный период времени. Например, ультрапастеризованное молоко, отправленное из Сысертского района Свердловской области, приняли в магазине в Магнитогорске через 1 час 28 минут. Между тем, расстояние между двумя городами более 500 километров.

Нарушителям будут направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Кроме того, управление Россельхознадзора обратилось в прокуратуру Челябинской области с просьбой о «принятии мер прокурорского реагирования по пресечению незаконной деятельности предприятия, осуществляющего реализацию пищевой продукции неизвестного происхождения», заявили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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