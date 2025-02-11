Экс-сотрудник ГИБДД предстанет перед судом в Аше за взятки

В Челябинской области перед судом предстанет бывший сотрудник ГИБДД, обвиняемый в получении взяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в Аше завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД территориального отдела полиции, обвиняемого в получении взяток и служебном подлоге.

По версии следствия, на протяжении 2021 года южноуралец за вознаграждение ставил отметки о сдаче практических экзаменов по вождению. Благосклонность инспектора стоила 20 тысяч рублей. Всего в деле фигурирует 7 эпизодов «взаимовыгодного сотрудничества» экзаменатора и нуждавшихся в получении водительских прав южноуральцев.

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которые и осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

В ходе следствия на имущество фигуранта на сумму более 4 миллионов рублей наложен арест. В числе арестованных объектов автомобиль Toyota Land Cruiser, жилое помещение, а также земельный участок.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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