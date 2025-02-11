Южноуральское минспорта возглавил чемпион Европы по бадминтону

В министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области назначен новый руководитель, четвертый при действующем губернаторе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе по физической культуре и спорту Челябинской области, новым главой ведомства стал заслуженный мастер спорта России Владимир Иванов.

Владимир Иванов родился в 1987 году в Кусе (Челябинская область).

Со второго класса начал заниматься бадминтоном. В 13 лет выиграл первенство России, в 16 лет был включен в состав взрослой национальной сборной.

Во взрослой карьере Владимир Иванов становился чемпионом России. Также он двукратный чемпион Европы, призер Европейских игр 2015 года и пятикратный победитель Кубка России, участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Иванов стал уже четвертым министром спорта при действующем губернаторе. Череда кратковременных министерств началась после отставки в конце 2020 года Леонида Одера, руководившего ведомством с 2014 года.

На смену Одеру пришел его бывший зам Максим Соколов. Однако менее, чем через полтора года, и он покинул кресло министра. Ему на смену в мае 2022 года пришел Александр Гриб, служивший до этого в региональном министерстве финансов. Но в ноябре 2024 года чиновник уже в третий раз сменил направление деятельности, возглавив министерство общественной безопасности. С этого времени минспортом в статусе и.о. министра руководила Анна Кодина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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