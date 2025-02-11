Директора института ЮУрГУ отправили под арест

В Челябинске избрали меру пресечения высокопоставленному сотруднику ЮУрГУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 11 февраля, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении директора Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета Александра Демина.

Напомним, высокопоставленного сотрудника крупнейшего вуза Южного Урала задержали вчера, 10 февраля. По версии следствия, несколько лет назад руководитель структуры ЮУрГУ потребовал от заведующего одной из кафедр института отдавать ему часть зарплаты. Что его подчиненный и делал до 6 мая прошлого года. Всего начальник получил от него не менее 590 тысяч рублей.

Суд не стал заключать Демина под стражу. Ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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