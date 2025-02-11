20-летнего срочника отправили из Чебаркуля на СВО. Родные уверяют, что контракт он не подписывал

Родители срочника из Марий Эл требуют вернуть их сына со СВО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20-летнего молодого человека призвали на военную службу весной прошлого года. А через несколько месяцев ему на банковский счет стали поступать крупные суммы.

По словам родителей парня, прибывшего в Чебаркульский гарнизон из Марий Эл, деньги молодой человек получил в августе: сначала 195 тысяч рублей, затем дважды – по полмиллиона. Это удивило и самого солдата, уверяют родственники. Лишь когда он стал выяснять, откуда могли появиться такие суммы, ему сказаличто он заключил контракт. Но сам молодой человек, утверждают родственники, заявляет, что никакого контракта на продолжение службы он не подписывал.

Солдат написал заявление с просьбой провести проверку и аннулировать контракт, документ приняли. Но это ни на что не повлияло.

Родители обратились в Следственный комитет, военную прокуратуру. Они требуют провести графологическую экспертизу документов о переходе на контрактную службу. Юрист, которого они привлекли, отмечает и тот факт, что в военном билете парня нет записи о контракте.

Несмотря на это, срочника отправили сначала в Белгородскую область, а потом– в зону СВО. «Мы приезжали к нему туда, брали образцы почерка, – цитирует 74.ру отца молодого человека. – А потом он говорит: «Мне смену прислали». Я спрашиваю: «И куда тебя теперь?». Он говорит: «Я поеду туда, на СВО». Вот и все, забрали».

За полгода добиться аннулирования контракта семья не смогла. Пока они получили лишь ответ из воинской части, где говорится, что контракт подписан добровольно и расторжению до окончания периода частичной мобилизации не подлежит.

Отметим, это уже не первый случай, когда родители срочников, проходящих службу в Чебаркуле, требуют вернуть сыновей из зоны СВО. Однако ранее родственники обычно заявляли о подписании документов под психологическим давлением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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