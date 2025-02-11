«Трактор» досрочно вышел в плей-офф

Челябинский «Трактор» досрочно получил путевку в плей-офф Кубка Гагарина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», команда Бенуа Гру стала второй в КХЛ (и первой на Востоке), кто заранее забронировал себе место в весенней части турнира. 6 февраля первым в плей-офф вышел «Локомотив» из Ярославля, безусловный лидер регулярки 2024/25.

Ранний выход челябинцев во второй этап чемпионата стал возможен после поражения «Лады»: сегодня в Новосибирске тольяттинцы уступили местной «Сибири» со счетом 1:4.

В данный момент «Трактор» занимает первую строчку в Восточной конференции, имея после 55 игр 76 очков в активе. На пятки ему наступают «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Автомобилист». До финиша регулярного чемпионата «черно-белые» проведут еще 13 встреч.

Напомним, завтра в Челябинске «Трактор» вновь сойдется с магнитогорским «Металлургом».

Челябинск, Виктор Елисеев

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