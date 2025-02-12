12 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Творческая встреча с писателем и участником СВО Булатом Арсалом «Расскажи мне о войне» и презентация его книг «Ихтамнеты» и «Агапея» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)