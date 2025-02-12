12 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

12.02.2025, среда
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10:30 Челябинск – Литературный праздник «Бабушка всей Норвегии» к 105-летию со дня рождения Анны-Катрины Вестли (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Лекция ко Дню российской науки «Научные открытия, меняющие мир (XX-XXI вв.)» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Творческая встреча с писателем и участником СВО Булатом Арсалом «Расскажи мне о войне» и презентация его книг «Ихтамнеты» и «Агапея» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Презентация книги «Город трудовой доблести – Златоуст: сборник документов и материалов по истории Златоустовского завода и Златоустовской оружейной фабрики» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Консультации по работе с интернет-сайтами для поиска участников Великой Отечественной войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Кинопросмотр «Веселый «Ералаш» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)
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15:30 Челябинск – Литературное лото «Пока в России Пушкин длится…» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Встреча клуба «Литература без границ», посвященная юбилею Айзека Азимова (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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16:00 Челябинск – Фольклорный праздник «Уральские посиделки», торжественное открытие Декады родного языка с участием вокального квартете «Вдохновение» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 Челябинск – Открытие выставки «Воображаемый музей Михаила Шемякина. Рука в искусстве» – авторского проекта Михаила Шемякина, где художник выступает в качестве исследователя образов и явлений в изобразительном искусстве, созданных мастерами разных времен и народов (МИДиС, ул. Ворошилова, 12)
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17:00 Челябинск – Литературный портрет «Сюжет судьбы загадочного гения» к 165-летию со дня рождения А.П. Чехова (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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18:00 Челябинск – Обучающий экспресс-курс «Нейросети для начинающих: от основ до практики» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Квартирник «PROлюбовь» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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19:00 Челябинск – Концерт народного артиста России Вадима Репина (на скрипке, изготовленной Николо Амати в 1664 году) и Московского государственного симфонического оркестра. За дирижерским пультом – заслуженный артист России Иван Рудин (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)
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19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ 2024/25: «Трактор» vs. «Металлург» (Магнитогорск) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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