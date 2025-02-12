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Среда, 12 февраля 2025, 09:35 мск

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Еще один муниципалитет Южного Урала отказался от самостоятельного контроля своих расходов

Бюджет Чебаркуля перешел под контроль областных аудиторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, региональное ведомство и собрание депутатов Чебаркуля заключили соглашение о передаче полномочий по внешнему финансовому контролю за муниципальным бюджетом на региональный уровень.

«Возможность передачи таких полномочий предусмотрена действующим законодательством. Муниципалитеты могут воспользоваться этим правом, подписав соответствующие документы, – напомнил председатель КСП Челябинской области Андрей Пшеницын. – В прошлые годы аналогичные соглашения были заключены с Миассом, Новым Кременкулем и Карабашом. Теперь инициативу проявил и Чебаркуль».

Передача полномочий позволит эффективнее контролировать бюджетные процессы в Чебаркуле, используя опыт и ресурсы региональной счетной палаты, уверяют в контрольном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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