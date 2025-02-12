Водитель маршрутки в Челябинске набросился с нецензурной бранью на пассажирку. Его задержали

Полиция разбирается с конфликтом в челябинской маршрутке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские Челябинска оперативно установили водителя маршрутного такси, допустившего оскорбления в адрес пассажирки.

Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту №30. По словам горожан, конфликт вспыхнул после того, как валидатор не смог провести оплату проезда с банковской карты пожилой пассажирки. Водитель потребовал, чтобы она покинула салон, но пенсионерка отказалась, настаивая, что деньги на карте у нее есть, и проблема в неработающем устройстве.

Через некоторое время взбешенный маршрутчик забежал в салон и начал оскорблять одну из пассажирок. Но после того, как возмущенно загудела почти вс маршрутка, предпочел вернуться на свое место, заявив, что дальше не поедет.

Следует отметить, что маршрут №30 работает по регулируемому тарифу, и в структурах миндортранса региона не раз заявляли: в случае сбоев в работе валидаторов водитель обязан везти пассажиров, которые не могут оплатить из-за этого проезд, бесплатно.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что 57-летний водитель автобуса доставлен в отдел полиции. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции.

Кроме того, по информации пресс-службы регионального следственного управления СКР, начата доследственная проверка по признакам хулиганства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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