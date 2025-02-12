«Набор» для свидания подрос в цене на 10%

Российским мужчинам, пригласившим девушку на свидание, придется отдать больше, чем год назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимальные затраты на свидание достигли в феврале года почти 4,5 тысяч рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит агрегатор «Чек Индекс».

Так, медианная цена на букет цветов в первой декаде февраля выросла на 8%, составив 2 тысячи 954 рубля. Впрочем, число покупок все равно увеличилось на 11%.

Билет в кино обойдется теперь медианно в 448 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году. Но и это не останавливает «романтиков» – покапали их на 9% чаще, чем ранее.

Наконец, медианная цена коробки шоколадных конфет составила в феврале 621 рубль (+11%). Но и здесь число покупок выросло на 8%.

Таким образом, цена условного «джентльменского» набора к свиданию (букет цветов, 2 билета в кино, коробка конфет) в начале февраля составила 4 тысячи 471 рубль, на 10% выше уровня прошлого года.

«В этом году мужчины не экономят на традиционных подарках для дам сердца. Рост штучных продаж демонстрирует, что произошла адаптация к росту ценника. Подорожание минимального набора знаков внимания, в целом, лишь немного превышает средний уровень инфляции по году», – отмечают в «Чек Индексе».

При этом отмечается снижение реализации подарочных сертификатов (на 13%), поскольку для многих стало важнее личное общение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube