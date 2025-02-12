Жительница Южного Урала дважды отбилась от мошенников, но ее все равно обобрали

Жительница Октябрьского района перевела мошенникам более 350 тысяч рублей после открытия неизвестного файла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, для того, чтобы добраться до денег женщины, злоумышленники использовали три разных способа войти в доверие.

Жительница села Подовинное рассказала полицейским, что сначала ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником портала Госуслуг. Он сообщил, что мошенники оформляют на женщину кредит, но та прекратила разговор.

Спустя несколько часов звонивший предпринял вторую попытку, сообщив, что для защиты от мошенников необходимо заменить сим-карту, но жительница Подовинного вновь сбросила вызов, посчитав, что отбила все атаки злоумышленников.

Поэтому, когда в мессенджере ей пришел файл с названием одного из банков и разрешением «.аpk», не заподозрив подвоха, она открыла его. Тут же она увидела, что с ее счета автоматически списались 13,5 тысячи рублей. А спустя еще три дня в приложении банка обнаружила оформленный от ее имени кредит на 323 тысячи, и перевод с кредитной карты еще на 14,5 тысячи рублей.

По словам женщины, она была осведомлена о подобном виде мошенничества, неоднократно слышала о нем в СМИ, но была уверена, что с ней такого не произойдет.

По данному факту в отделе полиции ОМВД России по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Сотрудники полиции предупреждают: не следует открывать приходящие от неизвестных лиц файлы незнакомого формата. Так, файл с разрешением «.аpk» – это сжатый архив, который может содержать вредоносные функции, такие как воровство данных, в том числе, банковских карт и приложений банков, шифрование устройства, слежка и прочее. «Помните, мошенники постоянно разрабатывают новые и совершенствуют старые схемы», – подчеркивают в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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