Одна из основных магистралей Челябинска попадет под двухгодичный капремонт

Мэрия Челябинска ищет подрядчика за капитального ремонта улицы Братьев Кашириных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет дорожного хозяйства Челябинска готов потратить 999,2 миллиона рублей на ремонт участка улицы Братьев Кашириных от улицы Чичерина до улицы Северо-Крымской. Соответствующий аукцион структуры мэрии объявила вчера, 11 февраля. Извещение опубликовано на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, работы по капитальному ремонту 3 тысяч 714 метров магистрали пройдут в 2025-2026 году. Уже в текущем году подрядчик должен будет привести в порядок участок между улицами Чичерина и Молодогвардецев. Всего на это планируется направить до 600 миллионов рублей.

На следующий год запланированы работы от улицы Молодогвардейцев до Северо-Крымской – на сумму до 399,2 миллиона рублей.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 19 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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