В Челябинске задержали владельца дорожной компании, уже фигурировавшей в деле о взятках

В Челябинске задержали отца экс-депутата регионального парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР задержали основного владельца ООО «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна.

В следственном управлении СКР по Челябинской области информацию о задержании бизнесмена подтвердили, не называя пока его по имени. «По данным следствия, с июня по сентябрь 2022 года подозреваемый передал через посредника взятку в виде имущества, а также оказания услуг имущественного характера начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» за общее покровительство и беспрепятственную приемку выполненных работ по ремонту автомобильной дороги», – уточнили в силовом ведомстве.

Напомним, у силовиков уже были претензии к ООО «Дорстройгрупп». В марте 2021 года задержали директора компании, депутата Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна. По версии следствия, в 2019 году пятеро бизнесменов, включая Аракеляна, «подарили» двум сотрудникам филиала федерального казенного учреждения «Росдортехнология» в Екатеринбурге два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Суд над ОПГ стартовал в апреле 2022 года. К тому моменту к делу добавился еще один эпизод. По мнению следователей, возглавляющий «Дорстройгрупп» Аракелян передал должностным лицам ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» 500 тысяч рублей за приемку и оплату фактически не выполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог федерального значения на территории области.

В итоге дорожную компанию дважды оштрафовали на 1 миллион рублей за коррупционное правонарушение.

В феврале 2023 года️ Центральный районный суд Челябинска признал всех пятерых фигурантов виновными в даче взятки. Аракеляна приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 миллионов рублей.

Однако в июне того же года Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию экс-депутата, решил пересмотреть прежний приговор. Согласно новому постановлению, реальный срок заменен лишением свободы на 7 лет условно с испытательным сроком в 5 лет, а также уплату 5 миллионов рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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