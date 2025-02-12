Движение на оживленном перекрестке в Челябинске закроют

Движение по улице Косарева в Челябинске частично закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для проведения работ по ремонту канализационного коллектора с 00:00 часов 13 февраля закрывается движение по улице Косарева на пересечении с улицей Братьев Кашириных.

Кроме того, в районе перекрестка будет ограничен проезд по крайней правой полосе улицы Братьев Кашириных по направлению к «Торговому центру».

Работы ведет МУП «ПОВВ».

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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