Движение на оживленном перекрестке в Челябинске закроют

Движение по улице Косарева в Челябинске частично закроют.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для проведения работ по ремонту канализационного коллектора с 00:00 часов 13 февраля закрывается движение по улице Косарева на пересечении с улицей Братьев Кашириных.
Кроме того, в районе перекрестка будет ограничен проезд по крайней правой полосе улицы Братьев Кашириных по направлению к «Торговому центру».
Работы ведет МУП «ПОВВ».
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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