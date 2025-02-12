В Челябинске задержали руководителей муниципального предприятия

Директора МУП «Коммет» и его зама задержали в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководителя муниципального унитарного предприятия «Коммет» Сергея Кочнева и его заместителя задержали по подозрению в мошенничестве.

По информации пресс-службы УФСБ по Челябинской области, топ-менеджеры предприятия заключали с аффилированными ИП договоры на обслуживание имущества МУПа. Однако фактически никаких работ не проводилось, так как это имущество уже было передано в долгосрочную аренду одной из ресурсоснабжающих компаний.

Получив деньги за якобы выполненные работы, «подрядчики» отдавали их руководителям МУПа. С конца 2023 по начало 2025 года из казны муниципального предприятия успели вывести более 2,2 миллиона рублей.

По признакам мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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