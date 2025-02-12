«Трактор» уступил в южноуральском дерби

Челябинский «Трактор» на домашней арене проиграл «Металлургу» из Магнитогорска – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы подошли ко второму подряд южноуральскому дерби в приподнятом настроении. Мало того, что вчера клуб досрочно получил путевку в плей-офф, так еще и два ближайших преследователя – «Ак Барс» и «Салават Юлаев» – потерпели поражения в матчах против не самых сильных соперников, ослабив хватку в гонке за лидерство в Восточной конференции.

Но, возможно, две эти хорошие новости сыграли с «черно-белыми» в первом периоде дурную шутку. Статистика этой двадцатиминутки говорит о равной борьбе: хозяева лишь немного уступили магнитогорцам как по броскам (18:20), так и по ударам в створ ворот (11:13). Но гости были упорнее и точнее.

Уже на 5-й минуте встречи Никита Михайлис с разворота отправил шайбу от правого борта на пятак, а Данила Юров перебросил ее над ловушкой вратаря в ворота челябинцев – 1:0.

На 17-й минуте матча Егор Коробкин скинул шайбу с левого фланга на пятачок, где Артем Минулин с лета переправил ее в ворота – 2:0.

Нашел ли нужные слова в перерыве Бенуа Гру, но уже на первой минуте второго периода челябинцы убежали в контратаку втроем против одного, Михаил Горюнов-Рольгизер выкатил с шайбой к воротам «Магнитки» и в одиночку разобрался с голкипером гостей – 1:2.

После этого обе команды активно атаковали, в середине второго игрового отрезка больше семи минут клубы провели в беспрерывных накатах на ворота друг друга. Но изменить счет так и не смогли.

Безголевым оказался и практически весь третий период. В конце матча хозяева сняли голкипера в пользу шестого полевого игрока. Но сравнить счет так и не смогли. На 60-й минуте Даниил Вовченко укатил к пустым воротам челябинцев и поставил точку – 1:3, «Трактор» уступает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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