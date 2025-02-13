13 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

13.02.2025, четверг
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09:30 – 15:00 Челябинск – Фестиваль военно-патриотической песни «Опаленные сердца», районный тур (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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10:30 Челябинск – Фольклорный чай «День рождения Домового» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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11:00 Челябинск – Мастер-классы по трем направлениям: ткачество, лоскутное шитье и керамика (Челябинский центр народного творчества, ул. Первой Пятилетки, 17, галерея «Апрель»)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню онкобольных детей (пресс-центр «АиФ-Челябинск», БЦ «ВИПР», ул. Елькина 45а, оф.608)
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11:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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13:00 Челябинск – Лекция из цикла «Погружение в Прекрасную эпоху», посвященная дамскому гардеробу эпохи модерн (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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13:00 Челябинск – «Академия ЗОЖ»: цикл лекций о здоровом образе жизни (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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13:30 Челябинск – Интерактивная игра «Бдительность – это главный барьер на пути терроризма!» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Консультации по справочно-правовым системам «Персональный консультант» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, интернет-зал)
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15:00 Челябинск – Встреча клуба «Ленивая мама» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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18:00 Челябинск – Обучающий экспресс-курс «Нейросети для начинающих: от основ до практики» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Краеведческий квиз «Уральская кругосветка» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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17:00 Челябинск – Литературный портрет «Сюжет судьбы загадочного гения» к 165-летию со дня рождения А.П. Чехова (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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18:00 Челябинск – Обучающий экспресс-курс «Нейросети для начинающих: от основ до практики» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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18:00 Челябинск – Встреча в клубе разговорного английского языка «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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