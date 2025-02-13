Уральские металлурги учатся предвидеть опасности на производстве

На ММК началась подготовка риск-менеджеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК продолжается реализация проекта внедрения нового корпоративного подхода к охране труда и производственной безопасности. На его первом этапе идет обучение сотрудников и комплектование Центра трансформации культуры безопасности.

Компания традиционно уделяет особое внимание созданию безопасной и комфортной среды для сотрудников. Целый набор программ и новые технологии обеспечивают снижение травматизма и аварийности на комбинате. Новый проект «Трансформация культуры безопасности» призван с помощью современных инструментов поднять культуру безопасности на новый уровень – с перспективой достижения нулевого травматизма.

В основе происходящих изменений лежит риск-ориентированный подход к безопасности на производстве – когда принцип «предвидеть и предотвращать» выходит на первый план. Речь идет о формировании ответственного поведения у работников, появления у них навыков видеть опасности разного уровня, прогнозировать и предотвращать возможные риски. Для реализации проекта привлечена группа «Тэктис», много лет специализирующаяся на внедрении комплексного управления производственными рисками.

Важный элемент проекта – обучение, включающее в себя семинары, тренинги, коллективные обсуждения и практические занятия для закрепления новых навыков непосредственно на производственных площадках. В результате образовательного трека, в компании, в составе Центра трансформации культуры безопасности появятся риск-менеджеры и риск-тренеры.

«Эти специалисты будут работать в пилотных цехах проекта – кислородно-конвертерном и пятом листопрокатном. Менеджеры будут минимизировать вероятность неблагоприятных ситуаций, в том числе выявлять в ходе «охоты» на риски потенциально опасные участки и анализировать их. Задача тренеров – обучать непосредственно персонал ММК, внедрять риск-ориентированное поведение. Поэтапно в проект будут вовлечены все подразделения комбината и организаций группы компаний для кросс-функционального взаимодействия», – поясняет старший менеджер управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО «ММК», руководитель проекта «Трансформация культуры безопасности» Николай Воронков.

Первый этап этой инициативы, которая курируется лично генеральным директором ММК Павлом Шиляевым, планируется завершить в октябре текущего года. Однако уже летом руководством компании будет приниматься решение по подразделениям, на которые проект будет масштабирован.

Челябинск, Виктор Елисеев

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