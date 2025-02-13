Вахтовик перевел неизвестным почти 6 миллионов рублей и остался в Златоусте без колес

Ехавший через Златоуст вахтовик из Башкортостана перевел мошенникам почти 6 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полиции 49-летний житель Башкирии рассказал, что работает вахтовиком в Ханты-Мансийском автономном округе, куда ездит на собственном автомобиле «Киа Рио».

Пока мужчина работал на очередной вахте, ему позвонили неизвестные, представившиеся специалистами сотовой компании. По известной схеме они предложили продлить действие сим-карты. Вахтовик согласился и по указанию собеседника включил демонстрацию экрана. В течение 10 минут происходила, как объяснили злоумышленники, «настройка» телефона. За это время они успели оформить на него кредитов на сумму более 3 миллионов рублей и вывести эти деньги.

Затем с мужчиной связался «силовик», который напугал его сообщением, что от его имени неизвестные оформили кредиты для спонсирования недружественной страны. Необходимо их опередить, и перечислить деньги на «безопасные» счета через приложение. Так житель Башкортостана и сделал.

Когда же вахта закончилась, он доехал до Златоуста, где живут его родственники. Но, по всей видимости, мошенники во время сеанса демонстрации экрана установили в его смартфон функцию отслеживания передвижений. Незадолго до въезда в город они снова позвонили и потребовали продать автомобиль. При этом назвали адрес, где владельца уже ждал покупатель. После продажи мужчина вновь перечислил вырученные со сделки деньги на указанные счета.

Когда добираться до дома было уже не на чем, обманутый гость понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Итоговая сумма причиненного ущерба составила чуть более 5,8 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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