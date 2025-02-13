На Южном Урале ухудшаются погодные условия

Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГАИ Челябинской области, в некоторых районах Южного Урала начался снегопад.

Во избежание аварийных ситуаций водителей просят снизить скорость движения до уровня, обеспечивающего безопасность маневров в условиях скользкой дороги, увеличить дистанцию между машинами, избегать резких торможений, поворотов и перестроений, так как это может привести к потере контроля над автомобилем.

«Проверьте состояние шин: убедитесь, что они соответствуют сезону и имеют достаточный уровень износа протектора, – обращаются к южноуральцам представители ведомства. – Используйте противотуманные фары и ближний свет фар даже днем для улучшения видимости вашего автомобиля другими участниками дорожного движения. Будьте особенно внимательны на перекрестках, пешеходных переходах и вблизи остановок общественного транспорта».

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями в пути, автомобилистам советуют обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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