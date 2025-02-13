Южноуральцы все больше недовольны качеством медицинских услуг

Число жалоб на медиков выросло за год в Челябинской области больше чем на четверть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в 2024 году количество жалоб в ведомство выросло на 8% – до 7 тысяч 691 обращения против 7 тысяч 78 в 2023 году.

При этом из общего числа поступивших обращений количество заявлений на розничную торговлю (3 тысячи 851) и сферу услуг (3 тысячи 840) распределилось равными долями (по 50 %), в то время как в 2023 году больше жаловались на торговые предприятия.

Увеличение общего числа жалоб связано с ростом недовольства качеством услуг. Значительный рост обращений отмечается в сфере финансовых услуг – на 33% (657 – в 2024 году, 492 – в 2023 году), и услуг связи – на 31% (672 – в 2024 году, 512 – в 2023 году).

Рост обращений граждан в 2024 году наблюдается и при получении бытовых (на 16%) и медицинских услуг (на 26,4%).

Число жалоб на культурно-развлекательные услуги выросло более чем в 3 раза: в 2024 году поступило 105 обращений, в то время как в 2023 году – 31.

Стабильным, на уровне прошлого года (517 – в 2024 году и 507 – в 2023 году) остается количество жалоб на жилищно-коммунальные услуги.

Несмотря на то, что общее число поступивших обращений на розничную торговлю практически осталось на уровне прошлого года (3 тысячи 851 и 3 тысячи 865), незначительное увеличение заявлений (на 211) наблюдается при продаже продовольственных товаров. При этом, впервые за последние годы наблюдается снижение (на 7,4%) количества жалоб южноуральцев на нарушение их прав при заключении договора с использованием дистанционных каналов (Интернет, мобильные приложения).

Челябинск, Виктор Елисеев

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