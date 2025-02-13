В Челябинской области сорвали реализацию программы строительства и ремонта школ

В «Единой России» назвали Челябинскую область в числе регионов, проваливших программу по строительству и ремонту школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 регионов России полностью выполнили обязательства по ремонту и строительству новых школ в 2024 году. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

«Это Московская область, Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Чеченская Республика, республики Татарстан, Ингушетия, Мордовия, Алтай, Саратовская, Воронежская, Ярославская, Пензенская, Тверская, Тульская, Мурманская, Смоленская, Тюменская области, ЛНР и Ямало-Ненецкий автономный округ», – пишет телеграм-канал «Единая Россия. Официально».

При этом 38 регионов согласовали перенос сроков по строительству и капремонту объектов образования в 2024 году.

Южный Урал не вошел ни в одну из этих групп. «Вовремя сдать объекты и перенести сроки работ по ним не смог ряд регионов. Самое большое количество таких объектов – в Кировской, Челябинской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, Карачаево-Черкесской Республике», – сообщил Владимир Якушев на всероссийском штабе по модернизации образовательной инфраструктуры

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил назначить отстающим регионам кураторов. Кроме того, чиновник предупредил, что по итогам нынешнего года аутсайдеров будут наказывать рублем: субъекты Федерации лишат части федерального финансирования. При этом количество школ, которые будет необходимо построить и отремонтировать в следующем году, уменьшать никто не будет. Но дополнительные средства чиновникам придется изыскивать в региональных бюджетах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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