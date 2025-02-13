Больше 10% водопроводной воды на Южном Урале не отвечает нормативам

Каждая десятая проба водопроводной воды в Челябинской области не отвечает санитарным требованиям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в 2024 году на территории региона лабораторный контроль качества воды из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и качества питьевой воды систем централизованного питьевого водоснабжения проводился в 142 мониторинговых точках.

Всего было отобрано и исследовано 10 тысяч 903 пробы воды на санитарно-химические показатели, 13 тысяч 767 проб воды на микробиологические показатели и 426 проб на паразитологические показатели.

Санитарным требованиям не соответствовали 11,25% проб – по санитарно-химическим показателям и 3,1% – по микробиологическим показателям.

Вопрос качества и безопасности питьевой воды для населения Челябинской области находится на постоянном контроле регионального управления Роспотребнадзора, заверили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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