Иностранцы стали чаще останавливаться на Южном Урале

Южный Урал привлекает все больше иностранных туристов.

«МегаФон» проанализировал данные о подключении иностранных абонентов к своей сети в январе 2025-го. По данным оператора, наибольшее количество гостей в Челябинскую область приехало из Казахстана, Белоруссии и Эстонии. Всего в регионе побывали гости почти из 80 различных стран мира.

Максимальное число путешественников на Южный Урал аналитики зафиксировали в октябре, на этот месяц пришлось примерно на четверть больше роумеров, чем в среднем по году.

Лидерами по количеству визитеров стали Казахстан, Белоруссия и Эстония. При этом Белоруссия продемонстрировала прирост за год сразу на 43%. Среди стран Юго-Восточной Азии лидером стал Китай. При этом динамика интереса туристов из Поднебесной к Челябинской области также увеличилась – в этом году регионом интересовались на 6% чаще, чем год назад.

В целом по России чаще совершать обычные голосовые звонки предпочитают гости из ближнего зарубежья, в том числе Белоруссии, Киргизии, Казахстана, и ряда европейских стран – Эстонии, Литвы, Италии, Финляндии. Мобильный интернет наиболее популярен среди абонентов из стран Юго-Восточной Азии – Малайзии, Индонезии, Вьетнама, Таиланда. У гостей из Китая, США, ОАЭ и Саудовской Аравии голосовой и пакетный трафик оказались более сбалансированы, однако и они следуют за общей тенденцией постепенного сворачивания голосовых услуг: в целом за год пакетный трафик гостей России вырос на 86%, тогда как голосовой лишь на 13%.

«Развитие партнерства с иностранными операторами дает возможность оставаться на связи нашим абонентам за пределами России и гостям нашей страны из более чем 200 государств и самоуправляемых территорий. На сегодня действует более 700 соглашений с иностранными мобильными операторами. При этом мы продолжаем расширять географию роуминга «МегаФона» и развивать качество услуг, делая голосовую связь и быстрый интернет доступными для гостей. В результате объем передачи данных иностранными абонентами в 2024 году превысил показатели допандеймийного 2019 года», – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса Наталья Талдыкина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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