Сквер в центре Челябинска, стоивший почти 600 миллионов рублей, пришел в негодность спустя три года

Власти Челябинска заявили о необходимости ремонта Сквера искусств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сквер искусств, с помпой открытый осенью 2021 года, произвел удручающее впечатление на главу Челябинска.

«Побывал сегодня в Арт-Сквере на набережной реки Миасс. К сожалению, долгожданное общественное пространство, открытое всего три с половиной года назад, уже требует значительного обновления», – написал Алексей Лошкин в своем телеграм-канале в четверг, 14 февраля.

Напомним, Сквер искусств открыли в конце сентября 2021 года на набережной реки Миасс. Контракт на его обустройство обошелся бюджету Челябинска в 574 миллиона.

Кстати, всего через три месяца эта самая набережная оказалась в центре скандала. Городские власти, очень любившие во времена руководства Челябинском Натальи Котовой устанавливать всевозможные светящиеся объекты на улицах мегаполиса, решили воткнуть на берегу скульптурную композицию «Киты». Естественно, с подсветкой. Затея должна была обойтись муниципальному бюджету в 9,75 миллиона рублей (по сравнению со стоимостью сквера по соседству – сущие гроши).

Но с реализацией подкачали. Горожане были шокированы дешевой поделкой, которую они обнаружили на набережной. А через некоторое время особо любопытные нашли на китайском маркетплейсе аналогичный арт-объект стоимостью... в 50 тысяч рублей.

После разразившегося скандала контракт с подрядчиком решили расторгнуть, композицию демонтировали. А бывшему тогда главным архитектором Челябинска Павлу Крутолапову даже сделали выговор – за то, что «должным образом не обеспечил выполнение задачи по надлежащему формированию архитектурного облика города».

Сквер же остался местом общественного притяжения. Но спустя три полноценных сезона стал опасным для посетителей, о чем горожане и гости Челябинска заявляли не раз. «Все больше горожан жалуются на небезопасность и общее состояние игровой площадки, видят сломанные лавочки и неухоженный ландшафт. Такое, конечно, недопустимо, особенно в столь знаковом для челябинцев и гостей города месте», – отметил Алексей Лошкин.

Чиновник пообещал, что уже к майским праздникам сделают максимум усилий по обновлению общественного транспорта. «Как только позволит погода, начнем ремонт и восстановление детских игровых конструкций, декоративных элементов и травмобезопасного покрытия. То, что ремонту не подлежит, что представляет опасность для детского здоровья, обязательно демонтируем и заменим», – заверил градоначальник.

Также в мэрии обещают отремонтировать разбитые ступеньки лестниц, заменить расколотую плитку, обновить элементы сцены, где летом выступают артисты и проходят фестивали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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